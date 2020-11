Barcelone - Année 2020 terminée pour Ansu Fati !

Coup dur pour le FC Barcelone et Ansu Fati. Le jeune ailier de 18 ans seulement, auteur d'un superbe début de saison (5 buts, 4 passes décisives en 10 matchs, toutes compétitions confondues), s'est blessé face au Real Betis, ce samedi, au genou. Et le verdict est sans appel, l'Espagnol a été obligé de passer par la case opération. Selon Catalunya Radio, Fati a été opéré du ménisque de la jambe gauche et ratera entre trois et cinq mois de compétition. Le jeune diamant de la Roja sera de retour en 2021.

