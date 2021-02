Barcelone - Coup dur pour Ronald Araujo, forfait pour affronter le PSG

Coup dur pour le FC Barcelone ! En effet, les Catalans viennent d'annoncer la blessure de Ronald Araujo. Sorti hier face au Bétis après seulement 10 minutes de jeu, le défenseur souffre d'une entorse de la cheville gauche. D'après Mundo Deportivo, il sera absent des terrains pendant un mois et va donc déclarer forfait pour affronter le PSG dans 8 jours. Cette saison, Araujo (21 ans) a fait 20 apparitions avec le club, dont 18 titularisations. Il s'était fait une place dans le XI de départ depuis le 8 décembre dernier.

INJURY UPDATE | Tests carried out this morning have confirmed that @RonaldAraujo939 has a left ankle sprain. His recovery will determine his availability. pic.twitter.com/6pUCVxjXSL