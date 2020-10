Barcelone - Coutinho explique son retour en forme

Il semblerait que nous ayons retrouvé Philipe Coutinho ! À la suite de son départ de Liverpool, l'international brésilien n'avait pas réussi à s'imposer au FC Barcelone. Après une année prêté du côté du Bayern Munich, le milieu de terrain de 28 ans semble enfin être revenu à son plus haut niveau. Pour le moment le numéro 14 blaugrana réalise un très bon début de saison avec un but inscrit en 3 matchs. Une réussite que l'Auriverde attribue à la qualité de ses entrainements.

"Je suis retourné à Barcelone avec le désir de travailler donc tout va en ma faveur, je suis très motivé et heureux", a souligné le brésilien. "J'ai l'intention de pousser l'intensité de mon travail à la limite pour réaliser de grandes choses cette saison. Quand je dis réaliser de grandes choses, cela signifie gagner des titres. S'il y a quelque chose que j'ai appris au cours des deux dernières années de ma vie, c'est à propos de l'intensité de jeu et la façon dont je m'entraîne. C'est un aspect fondamental, et c'est ainsi que le Barça, le Bayern et la Seleçao fonctionnent actuellement" a affirmé l'ancien Reds en conférence de presse.