Barcelone - Coutinho tire un bilan positif de son passage au Bayern

De retour à Barcelone après son prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho (28 ans) est bien décidé à s'imposer en Catalogne. Le milieu offensif brésilien a affiché ses ambitions lors d'une conférence de presse avant le match de la Seleção face au Pérou.

"Je suis très motivé et heureux. J'ai commencé la saison du bon pied, j'ai bien joué et je suis très content. J'ai l'intention de pousser l'intensité de mon travail à la limite pour réaliser de grandes choses cette saison. Quand je dis réaliser de grandes choses, cela signifie gagner des titres."

L'ancien de Liverpool et de l'Inter Milan est aussi revenu sur son expérience en Allemagne et ses bénéfices. "J'ai beaucoup appris là-bas. Les entraînements sont très intenses et une conséquence naturelle de cela est mon évolution physique. On travaille beaucoup, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, si je dois consacrer trois ou quatre fois plus de temps que d'habitude pour réussir, c'est ce que je fais."