Barcelone - Entre Neymar et Lautaro Martinez, Lionel Messi aurait tranché

Le FC Barcelone compte bien se montrer actif cet été afin de recruter un attaquant de pointe. Annoncé dans le viseur catalan depuis de longues semaines maintenant, Lautaro Martinez semble être la piste prioritaire du club, d'autant plus que la crise économique liée au coronavirus a rebattu les cartes concernant les finances du club. Ainsi, Neymar, toujours annoncé partant pour un retour en Catalogne, semble s'éloigner, jour après jour, d'un transfert du côté du Camp Nou.

Toutefois, selon les informations de la Cadena Ser, le Barça n'aurait pas totalement dit son dernier mot pour le Brésilien, d'autant plus qu'il est considéré comme une "certitude" par le club concernant son envie de revenir. Et Lionel Messi est aussi de cet avis : en effet, si il avait un choix à faire entre son compatriote argentin et son ami, Neymar, il choisirait sans hésiter le numéro 10 parisien. "S'il faut choisir entre Lautaro et Neymar, c'est évident que Leo Messi préfère le Brésilien" a confié une source du club au média espagnol.