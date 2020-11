Barcelone - Figo fait l'éloge de Dembélé et Ansu Fati

Arrivé en 2017 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'a pas été épargné par les blessures et n'a jamais pu réellement montrer tout l'étendu de son talent malgré plusieurs coups d'éclats. Formé au club, à seulement 18 ans Ansu Fati quant à lui montre au même poste des performances de plus en plus intéressantes ces derniers mois. Interrogé par Marca, Luis Figo n'a pas de préférence et avoue apprécier les deux ailiers.

"J'aime beaucoup Ousmane Dembélé. C'est un garçon qui n'a pas eu de chance avec les blessures, mais qui a un énorme potentiel (...) Il y aussi Ansu Fati. Je les aime bien, ils prennent des risques dans les dribbles et n'ont pas peur. C'est important pour les équipes" a déclaré l'ancien joueur du Barça de 1995 à 2000.