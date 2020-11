Barcelone - Griezmann évoque sa période compliquée chez les Blaugrana

Le FC Barcelone s'est fait accroché (1-1) sur la pelouse du Deportivo Alavés ce samedi lors de la 8ème journée de Liga. Les Catalans connaissent une période compliquée, les hommes de Ronald Koeman n'ont plus remporté de match en championnat depuis quatre rencontres. Auteur de son premier but de la saison, Antoine Griezmann a assumé après la rencontre sa responsabilité dans cette série sans victoire des Blaugrana.

"Nous sommes en colère et contrariés parce que nous voulions les trois points. Nous avons encore beaucoup de marge de manœuvre pour nous améliorer. Nous devons travailler pour le match de mercredi et essayer de gagner. Ce soir nous avons eu beaucoup d'occasions, mais nous n'avons marqué qu'une fois. Il nous manque beaucoup de choses, à moi le premier. Nous devons travailler pour nous améliorer. La saison est très longue. J'avais disparu. L'équipe a besoin de mes buts et j'essaie de m’améliorer pour cela. Je me sens bien, je profite. Il me reste beaucoup de choses à faire, avec de la confiance, du travail et de l'humilité, nous serons là" a annoncé l'international français après la rencontre.