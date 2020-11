Barcelone - Griezmann remonté contre ses proches

Si la situation sportive d'Antoine Griezmann à Barcelone n'est pas au beau fixe, celle dans le vestiaire risque de sérieusement se compliquer. Actuellement à Clairefontaine avec l'équipe de France, l'international français tente de faire le plein de confiance avant de rentrer en Catalogne, mais son entourage lui complique la tâche.

Récemment, certains de ses proches se sont permis de parler dans les médias pour évoquer sa relation avec Lionel Messi et casser du sucre sur le dos de l'Argentin. Eric Olhats son ancien représentant s'en est pris au capitaine barcelonais en évoquant une "attitude déplorable" du sextuple ballon d'or. Quelques jours plus tard, son oncle a expliqué que ça ne travaillait pas aux entrainements du Barça et a insinué que c'était pour faire plaisir à la Pulga. Selon L'Equipe, Antoine Griezmann "ne vit pas très bien les critiques de ses proches visant Messi, et le leur a fait savoir". On risque de ne plus entendre grand monde parler dans le clan Griezmann.