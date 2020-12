Barcelone - Gros coup dur pour Philippe Coutinho

Le FC Barcelone s'est fait accrocher (1-1) par Eibar ce mardi soir lors de la la 16ème journée de Liga. En plus d'avoir laissé filé deux points dans leur course au titre, les Blaugrana ont perdu Philipe Coutinho. Le milieu de terrain de 28 ans s'est blessé dans les dernières secondes de la rencontre et a dû. Après avoir passé un examen ce mercredi matin, le verdict est tombé pour l'ancien joueur des Reds.

"Les examens réalisés sur Philippe Coutinho ont confirmé une blessure au ménisque externe du genou gauche. Il subira une arthroscopie" a annoncé le le club catalan dans son communiqué, mais n'a pas dévoilé de période d'indisponibilité. Selon Mundo Deportivo, le Brésilien devrait être éloigné des terrains pendant les quatre prochains mois.