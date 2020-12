Barcelone - Joan Laporta affirme que le Barça a "menti à Messi"

Ancien président du FC Barcelone de 2003 à 2010, Joan Laporta compte bien récupérer son fauteuil et enchaîne les interviews pour augmenter ses chances. Dans une interview à ESPN lundi, il s’est exprimé concernant le futur de Lionel Messi (33 ans) avec le Barça, en avouant également que la direction catalane n’avait pas traité l’Argentin correctement.

"On lui a menti da manière répétée et les choses ne se sont pas passées comme tout le monde aurait voulu. Il est à un point de sa carrière où il veut continuer à avoir du succès et gagner des titres. Il ne peut pas accepter que d’autres équipes gagnent la Ligue des champions et que le Barça, avec Messi, le meilleur joueur de l’histoire, ne soit pas assez compétitif pour le faire", a-t-il déclaré, avant d'affirmer que La Pulga voulait poursuivre l'aventure en Espagne. "Je suis sûr que Messi veut continuer au Barça (...) Tout dépendra de la proposition que le nouveau président lui fait. Il doit voir qu’il y a une équipe compétitive capable de raviver l’histoire d’amour entre Barcelone et la Ligue des champions", a conclu Laporta.