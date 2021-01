Barcelone - Joan Laporta pense pouvoir convaincre Messi de rester

Les élections présidentielles approchent à Barcelone et la tâche s'annonce compliqué pour le futur président du Barça. En effet, le 24 janvier prochain un nouvel homme se tiendra à la tête du club catalan et la mission principale devra être de réussir à convaincre Lionel Messi à poursuivre sa carrière chez les Blaugrana. Joan Laporta de son côté pense pouvoir y parvenir en faisant une offre à l'international argentin qu'il va prendre le temps de préparer et en misant sur leur relation de confiance.

"Il (Messi) a dit qu'il attendrait jusqu'à la fin de la saison et cela nous donne du temps pour lui soumettre une proposition convaincante. J'ai de la crédibilité auprès de Leo. Il m'a toujours dit que tout ce que je lui ai promis s'est réalisé. Il sait que si je donne ma parole, je la tiens" a-t-il déclaré. Cet avocat de profession avait déjà occupé ce poste entre 2003 et 2010.