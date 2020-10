Barcelone - Josep Maria Bartomeu proche de démissionner !

Ce lundi, le conseil d'administration du FC Barcelone se réunit. À cette occasion, Bartomeu et les dirigeants du Barça pourraient démissionner.

Le torchon brûle entre Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, et les supporters du club. Cet été déjà, l'humiliation face au futur vainqueur de la Ligue des Champions, le Bayern Munich (8-2) a déclenché la colère des supporters du Barça. Quelques jours plus tard, le meilleur joueur de l'équipe, Lionel Messi, a demandé à quitter le navire catalan. La Pulga a mis en cause notamment son président et sa manière de gérer le club. La motion de censure (lancée par les supporters) a récolté de nombreuses signatures et tout le monde s'est demandé si le président n'allait pas démissionner. Mais après des retournements de situations, l'Argentin a finalement décidé de rester au moins pour une année. Cependant, la conclusion ne pourrait ne pas être la même pour le président du FC Barcelone.

Selon les informations de Sport, ce lundi se tient une réunion pour faire le bilan de l'année et il se pourrait que Josep Maria Bartomeu ainsi que quelques dirigeants posent leur démission. Le fait que le gouvernement catalan (La Généralité de Catalogne) approuve la tenue d'un référendum le 1 et le 2 novembre prochain pour faire suite à la motion de censure concernant le mandat de Bartomeu, change la donne. Ce dernier prendrait donc l'initiative de démissionner plutôt de que de subir une nouvelle humiliation. La réunion de ce lundi s'annonce donc décisive pour l'avenir du FC Barcelone...