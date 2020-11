Barcelone - Koeman met Griezmann face à ses responsabilités

L'histoire entre le FC Barcelone et Antoine Griezmann est compliqué. Arrivé il y a maintenant plus d'un an en Catalogne, l'international tricolore peine encore à s'imposer chez les Blaugrana. Avec seulement 2 buts inscrits sur ce début de saison, Ronald Koeman attend logiquement plus de son joueur.

"Il faut le récupérer, bien que cela dépend toujours de lui" a déclaré le technicien néerlandais lors d'un entretien accordé à Sport. Une déclaration qui sonne comme un avertissement, l'ancien Colchoneros ferait mieux de rapidement retrouver son niveau.