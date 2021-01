Barcelone - Koeman ne regrette pas le départ de Suárez

L'Atlético Madrid domine de la tête des épaules la Liga cette première partie de saison. Avec trois matchs de retard, les Colchoneros sont leader du championnat espagnol et compte deux points d'avance sur le Real Madrid. De très bons résultats dont Luis Suárez est l'un des principaux artisans. El Pistolero est le meilleur buteur des Madrilènes avec 8 buts en onze rencontre. Malgré la super forme de l'ancien joueur du FC Barcelone, Ronald Koeman ne semble pas regretter le départ de l'international uruguayen.

"J'ai toujours souligné ses qualités, c'était une décision de sa part et du club. Son destin était différent. Une équipe comme l'Atletico ne peut pas être comparée à la nôtre. Ils encaissent très peu de buts et un but leur suffisent parfois pour gagner" a déclaré le technicien barcelonais.