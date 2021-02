Barcelone - Koeman ravi de la prestation contre Alavés

Hier, le FC Barcelone a écrasé Alavés (5-1), en Liga. Une belle prestation avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain mardi, qui a forcément ravi le tacticien Ronald Koeman.

"Nous sommes dans une belle passe. L'équipe se crée beaucoup d'occasions, on s'améliore dans beaucoup d'aspects du jeu. Le PSG est une grande équipe, mais ce 8e de finale me paraît assez équilibré. On va l'aborder avec beaucoup d'enthousiasme et on sait qu'on a besoin de se sentir bien pour passer. Physiquement, je ne peux pas dire que l'on arrive à ce match avec la meilleure forme de la saison, parce qu'il nous manque pas mal de joueurs, mais si j'avais eu tous mes joueurs disponibles, oui, ce serait le meilleur moment de la saison", a souligné le technicien néerlandais face aux journalistes.