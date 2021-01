Barcelone - Koeman respectera la décision de Lionel Messi

Le FC Barcelone réalise une première partie de saison plus que décevante. Mais au-delà des faibles résultats et du triste jeu proposé par les Blaugrana, c'est surtout un possible départ de Lionel Messi qui fait trembler toute la Catalogne. Après un entretien accordé à Sexta, l'international argentin a confirmé que rien n'était fait et qu'il pourrait décider de quitter le Barça à la fin de son contrat en juin prochain. Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a de son côté assuré qu'il respecterait le choix de la Pulga.

"Il faut voir sa situation. Il a fait cette interview et a dit qu'il n'avait pris aucune décision. Il faut le respecter. Tout joueur qui met fin à son contrat est libre de décider ce qu'il souhaite faire. C'est un joueur qui manifestera toujours qu'il veut le meilleur pour le Barça. Ce n'est pas un problème car il n'y a encore rien de défini. Sa décision doit être respectée" a déclaré le technicien barcelonais.