Barcelone - L'ancien conseiller de Griezmann fracasse Lionel Messi

Antoine Griezmann a débarqué en Catalogne en juillet 2019 et le moins que l'on puisse dire c'est que l'adaptation est compliquée. Plus d'un an plus tard, l'international tricolore ne parvient toujours pas à réellement s'imposer sous le maillot des Blaugrana. Pour son ancien conseiller Eric Olhats, le responsable est tout trouvé.

"Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui. (...) La saison dernière, à l’arrivée d’Antoine, Messi ne lui parlait pas, ne lui filait pas de ballon. Il a créé un vrai traumatisme pour une adaptation plus que négative. Ç’a forcément laissé des traces. C’était évident et visible, tout ça" a déclaré Eric Olhats lors d'un entretien avec France Football