Barcelone - La demande de Suárez qui a forcé les dirigeants catalans à le pousser vers la sortie

Luis Suárez a inscrit 198 buts sous les couleurs du FC Barcelone et comptait bien à la fin de saison dernière poursuivre chez les Blaugrana pour augmenter ses statistiques. Malheureusement pour le troisième buteur de l'histoire du club, il n'aura pas l'occasion de dépasser César Rodríguez Álvarez et ses 232 buts. Les dirigeants barcelonais ne souhaitaient plus poursuivre l'aventure avec l'ancien joueur des Reds et l'ont donc poussé vers la sortie. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo donne les raisons de ce départ de Luis Suárez du côté de l'Atletico Madrid.

Selon le quotidien espagnol, qui cite TV3, l'Uruguayen aurait aimé rester encore longtemps en Catalogne, trop longtemps pour la direction barcelonaise. L'actuel Colchoneros aurait demandé une prolongation de 4 ans ce qui aurait lié le club espagnol et le joueur jusqu'à ses 37 ans. Le club n'a pas voulu donner suite à cette requête et a donc préféré se débarrasser de Luis Suárez à un an de la fin de son contrat.