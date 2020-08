Barcelone - La Liga met les choses au clair sur le contrat de Lionel Messi

Alors que l'avenir de Lionel Messi fait les gros titres de la presse européenne depuis une bonne semaine maintenant, la Liga a décidé de sortir du silence et de mettre les choses au clair. En effet, la ligue espagnole a publié un communiqué, ce dimanche, pour revenir sur le contrat de la Pulga et l'existence de sa clause de résiliation. "En ce qui concerne les différentes interprétations (certaines contradictoires les unes par rapport aux autres) publiées ces derniers jours dans différents médias, liées à la situation contractuelle du joueur Lionel Andrés Messi avec le FC Barcelone, LaLiga juge opportun de clarifier une fois le contrat du joueur avec son club : le contrat est actuellement en vigueur et comporte une "clause de résiliation" applicable au cas où Lionel Andrés Messi déciderait d'exhorter la résiliation unilatérale anticipée du contrat, effectuée conformément à l'article 16 du décret royal 1006/1985, du 26 juin, qui régit la relation de travail spéciale des athlètes professionnels. Conformément à la réglementation en vigueur, et suivant la procédure correspondante dans ces cas, LaLiga n'effectuera pas la procédure de visa préalable pour le joueur à retirer de la fédération s'il n'a pas préalablement payé le montant de ladite clause" peut-on lire.

Autrement dit, La Liga ne délivrera pas de certificat à Lionel Messi pour rejoindre un nouveau club s'il ne paie pas sa clause libératoire. En d'autres termes, le numéro 10, sextuple Ballon d'Or, devrait oublier sa clause pour être libre cet été, puisque la date a été officiellement dépassée. Reste maintenant à savoir si les clubs intéressés par le gaucher pourront sortir leur chéquier.