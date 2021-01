Barcelone - Laporta déglingue un PSG "irrespectueux" pour Lionel Messi

Le candidat à la présidence du FC Barcelone Joan Laporta est en campagne pour convaincre les socios. Et le potentiel futur dirigeant du Barça n'a pas apprécié les déclarations de Leonardo dans France Football concernant Lionel Messi, en fin de contrat dans six mois. En effet, au micro de la chaîne TVE, Laporta a dégommé les Parisiens.

"Le PSG se permet de dire publiquement qu'il veut recruter Messi. Chose que le Barça ne se permettrait pas, parce que c'est irrespectueux. Et encore plus venant d'un club-état qui ne respecte pas les règles. Nous devons travailler là-dessus avec l'UEFA, la FIFA, l'ECA et le TAS", a-t-il déclaré.