Barcelone - Le Barça est en train de tuer Griezmann pour Daniel Riolo

Antoine Griezmman est-il bridé par la présence de Lionel Messi au FC Barcelone ? Daniel Riolo a un avis bien tranché sur cette question, qui anime tous les débats en Catalogne depuis le début de saison. Encore plus après la prestation des deux hommes dans le Clasico dimanche soir (défaite 2-0 face au Real Madrid).

"Il a failli se faire un torticolis pour l'attendre (Messi), c'est incroyable, il est en train de se pourrir une année de football. C'est incompréhensible ce qui se passe dans cette équipe", s'est exclamé le consultant pour RMC, surpris par une action du Français en particulier. "Il peut aller vers le but, mais il ne sait plus trop quoi faire et il se retourne, il l'attend pour lui donner la balle... C'est un laps de temps suffisant pour faire capoter l'action. Il n'ose rien faire, rien... Il est mort Griezmann !"