Barcelone - Le message piquant de Quique Setién à son vestiaire

Menacé, Quique Setién a profité de la conférence de presse de ce lundi pour envoyer un message à ses joueurs.

Le Barça est au bord de l'implosion ces dernières heures. En effet, Quique Setién, l'entraîneur des Catalans, est d'ores-et-déjà menacé, tandis que les joueurs commencent à montrer des signes de tensions, à l'image de Lionel Messi qui snobe l'adjoint lors de Celta Vigo-Barça. Et à 24 heures du choc face à l'Atlético Madrid, dans le cadre de la 33ème journée de Liga, la conférence de presse du Barça était des plus attendues. Forcément, les questions ont tourné autour de ce climat particulier.

"C'est vrai qu'il y a toujours des polémiques. C'est normal qu'il y ait des différences (dans le vestiaire, NDLR). Moi aussi je n'étais pas un joueur facile. L'important c'est de convaincre tout le monde de l'idée de football que l'on veut mettre en place. La communication avec les joueurs est bonne, je ne donne pas d'importance à de possibles désaccords" explique Quique Setien. "Quand les résultats ne sont pas là, tout s'exagère. C'est le cirque. La relation avec les joueurs est bonne, je ne vois aucun problème majeur".

Le technicien espagnol a toutefois envoyé un message à destination de ses joueurs. "Tous, même les joueurs, devons céder. On ne peut pas exécuter tout ce qu'on aimerait faire. C'est une équipe, il faut se comporter en équipe. On doit sacrifier des intérêts personnels pour le bien de l'équipe. Je n'ai aucun inconvénient à avouer que tout ceci est nouveau pour moi" lâche-t-il. Au final, Setién estime qu'il reste "en marge" de tous les évènements. "Ça n'a rien à voir avec les joueur. Je me sens aussi fort que quand je suis arrivé. (...) Le bruit, c'est vous. Moi je reste en marge de tout ça. Je me concentre sur ce sur quoi je dois me concentrer. Je ne perds pas de l'énergie en pensant à d'autres choses, les joueurs font pareil".