Barcelone - Le vestiaire se divise

Le FC Barcelone a annoncé ce mardi soir la prolongation de plusieurs de leurs joueurs. Les concernés sont Gérard Piqué, Clement Lenglet, Frenkie De Jong et Marc-André Ter Stegen. Une prolongation qui forcément est synonyme de revalorisation salariale et c'est ce point précis qui diviserait les Blaugranas. En effet, il y a peu la plupart des joueurs barcelonais ont signé et donné un document aux dirigeants du club pour protester contre la baisse des salaires que veut mettre en place le président Josep Maria Bartomeu.

Selon Marca et Deportes Cuatro, "des divisions sont apparues au sein du vestiaire". Plusieurs membres du groupe auraient très mal pris l'annonce de ces prolongations. Il leur serait reproché d'avoir privilégié leur intérêt personnel à celui du groupe. Bonne ambiance dans le vestiaire catalan.