Barcelone - Les capitaines rédigent une lettre à charge à l'encontre de Bartomeu !

Les capitaines du Barça ont rédigé une lettre à l'encontre de Josep Maria Bartomeu, le président. Les cadres de l'effectif démontent les agissements du dirigeant, qui voulait négocier collectivement des baisses de salaire.

Alors qu'il a annoncé les prolongations de 4 joueurs mardi, juste après la victoire face à Ferencvaros (Piqué, Lenglet, de Jong et ter Stegen), le Barça ne parvient pas à gérer les problèmes de vestiaire pour autant. Si les quatre joueurs ont, semble-t-il, accepté une diminution du salaire pour aider les finances barcelonaises, d'autres cadres ont refusé ce même genre de proposition selon Mundo Deportivo : Lionel Messi, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.

Le media El Mundo dévoile, aussi, que les capitaines du club, à savoir Messi, Roberto, Busquets et Piqué, ont rédigé une lettre pour justifier ce choix. Et visiblement, la direction est encore pointée du doigt. "Nous ne tolèrerons pas que le Barça viole nos droits au regard des arguments avancés dans la lettre de la direction, qui considère que la seule manière d'atteindre son objectif est à travers d'actions conjointes de tous les collectifs et départements du club, quand, dans le même temps, elle reconnaît, en totale contradiction, que certains secteurs ont déjà réalisé les économies souhaitées. Nous ressentons mal-être et déception que ces manœuvres du club, sans aucun motif légal, causent des soucis dans notre groupe, puisqu'on entend nous imposer unilatéralement des décisions, en ignorant quelconque opinion divergente à ce sujet" est-il écrit. "Cela nous paraît honteux que le club ne nous accorde qu'un représentant à la table des négociations où 13 membres seront réunis, pour que, en réalité, notre capacité de dissuasion soit nulle".

Toujours dans la même lettre, les capitaines ont assuré que le vestiaire était soudé face à cette situation. "Tout l'effectif est uni. Le groupe est uni et est conscient de la situation provoquée par la pandémie. Nous avons déjà fait un effort pour aider, mais nous ne tolèrerons pas que cela serve de prétexte pour abuser de nos droits". Le message est clair, Bartomeu va traverser une nouvelle période compliquée à Barcelone.