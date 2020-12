Mercato - Les joueurs que Barcelone veut sacrifier pour recruter

Toujours avec la volonté de recruter Eric Garcia (19 ans) et Memphis Depay (26 ans), le FC Barcelone devra néanmoins vendre quelques joueurs avant pour récupérer des fonds. Sur cette liste de joueurs transférables, on retrouve Junior Firpo (24 ans, sous contrat jusqu'en 2024), Carlos Aleña (22 ans, sous contrat jusqu'en 2022), Riqui Puig (21 ans, sous contrat jusqu'en 2021) et Samuel Umtiti (27 ans, sous contrat jusqu'en 2023) selon le journal Sport. Tous ces joueurs possèdent encore une belle côte sur le marché des transferts.