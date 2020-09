Barcelone - Lionel Messi enterre la hache de guerre !

Lionel Messi est sorti du silence dans les colonnes de Sport pour enterrer la hache de guerre avec sa direction.

Après avoir tout tenté pour quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi (33 ans) a été contraint de rester en Catalogne. L'attaquant argentin, très remonté contre sa direction, a encore adressé quelques tacles ces derniers jours à Josep Maria Bartomeu, notamment lors du départ de Luis Suarez. Pour autant, la Pulga a décidé de changer son fusil d'épaule et d'enterrer la hache de guerre au cours d'un entretien pour Sport. Histoire de lancer de la meilleure des façons la saison barcelonaise.

"Après tant de désaccords, je voulais y mettre un point final. Nous devons tous nous unir et espérer que le meilleur est à venir. J'assume mes erreurs, si elles existaient c'était seulement pour faire en sorte que le FC Barcelone soit meilleur et plus fort. Cette équipe donnera le meilleur avec l’unique objectif de rendre heureux ce public, nos supporters, qui le méritent tant. Nous devons laisser nos différences de côté. Mais ça y est, tout est passé, nous devons nous concentrer pour être les plus performants possible et atteindre tous les objectifs que nous pouvons ensemble, comme équipe et avec le public : additionner passion et envie sera la seule façon d’atteindre nos buts, en restant unis et en ramant dans la même direction" explique-t-il.

Leo Messi a aussi justifié ses nombreux coups de gueule pour faire avancer le club. "J’ai simplement dit ce que je sentais à ces moments-là qui ont été durs pour moi. Je comprends que certains pensent que j’aurais dû me taire ou laisser couler, comme dans tant d’autres choses que j’ai laissées passer, mais beaucoup de choses m’ont fait mal ces dernières semaines et ça a été ma forme de l’exprimer. (...) Enfin, je voudrais envoyer un message aux socios et aux Culés qui nous suivent. Si, à un moment, l’un d’entre eux a pu être blessé par quelque chose que j’ai dit ou fait, qu’ils n’aient aucun doute que je l’ai toujours fait en pensant aussi au bien du club (...). Aujourd’hui, mon engagement et mon implication pour ce maillot et cet écusson sont totaux, intacts". Le message est clair.