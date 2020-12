Barcelone - Lionel Messi sanctionné pour son hommage à Maradona

Le FC Barcelone s'est largement imposé (4-0) face à Osasuna ce dimanche lors de la 11ème journée de Liga. Lionel Messi est venu sceller la victoire des Blaugrana en inscrivant le quatrième but de la rencontre sur une superbe frappe depuis l'extérieur de la surface. Un magnifique geste ponctué d'un deuxième tout aussi sublime. Pour célébrer son but et rendre hommage à Diego Maradona, l'international argentin a retiré son maillot du Barça pour laisser place à celui d'El Diez lorsqu'il jouait sous les couleurs des Newell's Old Boys.

Malheureusement le règlement interdit les joueurs d'enlever leur maillot pendant un match et l'arbitre avait donc sanctionné d'un carton jaune la Pulga avant d'avouer avoir eu "un pincement au coeur". La Ligue espagnole vient d'annoncer que malgré les circonstances elle condamnait Lionel Messi a payé une amende de 600 euros, les dirigeants catalans devront quant à eux payer la somme de 180 euros.