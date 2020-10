Barcelone - Lizarazu conseille à Griezmann de quitter le Barça

Aligné une nouvelle fois sur le banc pour le Clasico face au Real Madrid (défaite 1-3), l'attaquant tricolore Antoine Griezmann (29 ans) traverse une période difficile chez les Blaugrana. Selon le consultant de TF1 Bixente Lizarazu, l'international français doit quitter le club catalan.

"Je trouve Griezmann formidable, c'est un très très bon joueur et il est fantastique en équipe de France. Mais plus du tout à Barcelone. C'est un vrai problème. Il est arrivé au Barça sur un fantasme, celui de jouer avec Lionel Messi. Mais malheureusement, il n'y a pas de relation technique entre les deux. Il n'arrive pas à trouver sa position, il ne sait plus jouer au football avec le Barça. C'est la crise de confiance d'un joueur. A un moment donné, il vaut mieux se couper une main qu'un bras. Il ne faut pas hésiter à partir quand tu n'arrives pas à trouver ta place. Ça fait 18 mois, pas seulement 2... La situation est vraiment critique", a analysé l'ancien latéral gauche de l'Équipe de France pour Téléfoot ce dimanche.