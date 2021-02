Barcelone - Luis Suárez révèle les raisons évoquées par les dirigeants catalans pour le faire partir

Après avoir inscrit près de deux-cents buts (198), remporté notamment une ligue des champions, quatre fois le titre de champion d'Espagne, quatre fois la Coupe du Roi et deux fois la Supercoupe d'Espagne sous le maillot des Blaugrana, Luis Saurez a quitté le FC Barcelone par la petite porte. Suite à un appel téléphonique de Ronald Koeman qui lui a annoncé qu'il ne comptait pas sur lui pour cette saison à cause de son âge, l'international uruguayen s'est engagé chez les Colchoneros. À 34 ans, il fait aujourd'hui les beaux jours de l'Atlético Madrid qui l'a récupéré pour environ six millions d'euros. Lors d'un entretien accordé à France Football, l'ancien joueur des Reds et de l'Ajax d'Amsterdam est revenu sur son départ compliqué de la Catalogne.

"D'un côté, ce changement était bienvenu car, après tout ce que j'avais vécu au Barça, et vu la manière dont cela s'est passé, j'avais envie de changer. Le plus difficile c'est quand vous avez une famille qui, depuis six ans, est habituée à vivre au même endroit. Devoir expliquer à mes enfants qu'on va changer alors qu'ils ont leurs amis et leurs habitudes à Barcelone, ça, c'était le plus difficile. D'autant plus durant une pandémie, avec les difficultés actuelles, notamment pour se sociabiliser avec les gens ici, à Madrid. Cela complique les choses, c'est impossible de faire des activités extra-scolaires avec les enfants, on doit rester à la maison. Leurs amis leur manquent, comme la famille de ma femme à Barcelone lui manque. Mais il faut voir aussi le côté positif : je n'allais pas être heureux là où on ne voulait plus de moi (...) Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'ils me disent que j'étais vieux et que je ne pouvais plus jouer au haut niveau, être à la hauteur d'une grande équipe. C'est ça qui m'a déplu" a déclaré l'avant-centre madrilène.