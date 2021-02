Barcelone - Luis Suárez revient sur son départ "déchirant"

Cet été, le FC Barcelone s'est séparé de Luis Suárez après six ans de bons et loyaux services et près de deux cents buts inscrits sous le maillot des Blaugrana. Si aujourd'hui l'international uruguayen semble épanoui à la pointe de l'attaque de l'Atlético Madrid, il reconnait que son départ de la Catalogne a été compliquée à encaisser. "Quand le Barça m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi, ça a été dur, je ne m’y attendais pas. C'étaient des moments difficiles. Koeman m’a appelé et m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi. Au vu de la manière employée, j’ai été méprisé. Ma femme et mes enfants m’ont vu aller à l’entraînement en étant triste" a expliqué l'avant-centre des Colchoneros avant d'expliquer que de nombreux joueurs barcelonais n'ont pas compris ce départ.

"Pas seulement Messi. D’autres Barcelonais n’ont pas compris cette décision. Moi, ce que je voulais, c’était ne pas être un problème. Ensuite, après plusieurs jours de tristesse, j’ai changé de mode. (...) Beaucoup de personnes pensaient que c’était facile de jouer à Barcelone et de marquer 20 buts par saison. Mais ce n’est pas facile, il y a de la pression" a avoué le meilleur buteur actuel de la Liga.