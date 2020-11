Barcelone - Marco van Basten tape sur Messi et Griezmann

Le FC Barcelone est grande difficulté sur ce début de saison. Si en Ligue des champions les Catalans survolent leur groupe G avec quatre victoires lors des quatre premières journées, la situation est plus compliquée en Liga. Les Barcelonais sont 13èmes avec 11 points et se sont déjà inclinés 3 fois après seulement huit journées. Même si les Blaugrana ont deux matchs de retards, ce bilan n'est pas digne du FC Barcelone et d'un effectif comportant des joueurs comme Lionel Messi et Antoine Griezmann. Malheureusement, les deux attaquants sont à la peine en championnat. L'Argentin n'a inscrit que trois buts et un seul dans le jeu depuis le début de saison et le Français n'a quant à lui trouvé que deux fois le chemin des filets. Interrogé sur la situation des deux joueurs par Ziggo Sport, Marco van Basten a livré une violente analyse.

"Messi joue mal, Griezmann et lui jouent comme des pâtissiers. Messi n'est pas content de sa situation à Barcelone. Et il y a le problème avec Griezmann. C'est une addition de tous ces facteurs. On ne voit pas le Messi qu'on connaît" a déclaré le triple Ballon d'or.