Barcelone - Ousmane Dembélé juge le PSG avant le choc en LDC

Mardi soir, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers du FC Barcelone vont tenter de battre le Paris Saint-Germain, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. L'ailier tricolore enchaîne les bonnes prestations avec les Catalans, et a même fêté son 100e match sous le maillot blaugrana. Le Français a évoqué ce choc lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo.

"Il y aura une ambiance de revanche. Les médias aident aussi à ajouter de la vie autour de cette rencontre. Nous, on sait que ça sera un match compliqué, on connaît le PSG, c'est le finaliste de la dernière Ligue des Champions et il fait partie des favoris pour le titre cette saison", a expliqué l'ancien du Stade Rennais.