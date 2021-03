Barcelone - Perquisition dans les locaux du Barça, Bartomeu arrêté par la police !

À six jours des élections pour la présidence du FC Barcelone, les Mossos, la police locale catalane, ont procédé à une perquisition au siège social du Barça ! Cette opération est en lien avec les investigations sur le "Barçagate" et les liens de l'ancienne direction du club avec une société de communication uruguayenne I3 Ventures. Cette dernière devait organiser une campagne sur les réseaux sociaux contre certains joueurs et ex-joueurs.

D'après Mundo Deportivo, Josep Bartomeu, l'ancien président du club, mais également Oscar Grau (ex-CEO) et Román Gomez Ponti (ex-directeur juridique) ont été interpellés et placés en garde à vue !