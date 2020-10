Barcelone - Piqué révèle le message qu'il a envoyé à Messi lorsqu'il a demandé à partir

C'était le feuilleton de ce mercato. En août dernier, Lionel Messi avait fait part à sa direction par l'envoie d'un burofax de son souhait de quitter le FC Barcelone. Après des semaines de rumeurs et de négociations, l'international argentin a finalement pris la décision de rester chez les Blaugrana. Si tout est finalement rentré dans l'ordre, cet épisode a marqué les esprits et notamment ceux de Gérard Piqué.

"Je n’ai pas eu beaucoup de contacts avec lui à l’époque, c’était un sujet très personnel. Je me souviens lui avoir envoyé un message disant : ‘’C’est une nouvelle saison et de nouvelles personnes arrivent.‘’ Un joueur qui a été au club pendant 16 ans ... Vous êtes obligés de vous réconcilier avec lui. Comment le meilleur joueur de l’histoire peut-il se réveiller un matin et envoyer un burofax parce qu’il sent qu’on ne l’écoute pas ? C’est trop choquant" a déclaré le défenseur central de 33 ans.