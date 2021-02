Barcelone - Qu'est-ce qui a changé chez Ousmane Dembélé ?

Lors d'un entretien accordé sur le site officiel du FC Barcelone, Ousmane Dembélé (23 ans), qui vient de fêter son 100e match avec le maillot catalan, a assuré qu'il a beaucoup changé, tout d'abord sur un aspect physique. "Physiquement quand je suis arrivé au club, j’étais très fragile. Même quand j’étais au Borussia ou à Rennes, j’étais fragile. Ici, j’ai beaucoup évolué avec les préparations physiques. Ma façon de me préparer aux matchs, tout a changé", a confié le champion du monde 2018.

Il a ajouté qu’il a également changé son style de jeu, qu'il a travaillé sur l'aspect tactique. "Surtout dans le positionnement, quand attaquer, quand calmer le jeu, quand donner un laissez-passer. J’aime dribbler et aller seul à l’attaque. Et ils me disent de me calmer, d’attendre les camarades et de ne pas essayer de dribbler 3 ou 4 joueurs", a-t-il conclu.