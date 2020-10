Barcelone - Ronald Koeman attend plus de Messi

Le FC Barcelone réalise jusqu'ici un début de saison très moyen. Après avoir remporté leurs deux premières rencontres en championnat, les Blaugranas ont fait match nul (1-1) à Séville avant de s'incliner (1-0) sur la pelouse de Getafe. Après cette rencontre, Ronald Koeman a avoué qu'il attendait plus de Lionel Messi. "C'est possible d'avouer qu'en ce moment, son niveau pourrait être meilleur, mais il est heureux, il travaille et veut être le capitaine, je n'ai pas à me plaindre de lui. Et il a aussi eu de la malchance avec le poteau. Je n'ai aucun doute sur son rendement et on le verra dans les prochains matchs, j'en suis certain" a déclaré le technicien néerlandais.

Si les mots de Koeman sont loin d'être violents, c'est l'une des premières fois que l'on entend un entraineur du Barça tenir de tels propos sur le capitaine du FC Barcelone. Il faut dire que pour la première fois de sa carrière, la mauvaise forme de Messi se ressent sur ses statistiques. Sur ce début de saison, la Pulga n'a marqué qu'un seul but et délivré 0 passe décisive. Des statistiques très en dessous de ce à quoi nous a habitué le sextuple Ballon d'Or ces dernières années.