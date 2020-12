Barcelone - Ronald Koeman attend une réaction des joueurs

Hier soir, le FC Barcelone s'est fait écrasé face à la Juventus Turin (0-3), dans le cadre de la 6e et dernière journée de Ligue des Champions, laissant filer la 1e place du groupe G à la Vieille Dame. Une lourde défaite que regrette l'entraîneur catalan Ronald Koeman, qui est bien décidé à redresser la barre.

"Nous savons courir mais il faut vouloir le faire à tous les matchs. On peut toujours tenter d’aller trouver des excuses mais la seule manière de faire, c’est de travailler et d’arrêter de se chercher des excuses parce qu’on a laissé une très mauvaise image. Peu importe l’adversaire qu’on aura en 8es. Il va devoir venir ici et jouer contre le Barça. Nous devons prouver que nous voulons gagner la Ligue des Champions et la Liga en gagnant le prochain match", a souligné le technicien néerlandais face à la presse.