Barcelone - Ronald Koeman déclare sa flamme à Pep Guardiola

Le Bayern Munich a remporté ce jeudi la Coupe du monde des clubs face au Tigres de Monterrey (1-0) et a réalisé par conséquent le premier sextuplé de l'histoire du club. Si la formation d'Hans-Dieter Flick domine aujourd'hui le championnat allemand ainsi que les compétitions européennes et mondiales, elle rappelle celle du Barça de Pep Guardiola qui avait également remporté six compétitions en une saison. Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a donné sa préférence entre les deux équipes.

"Si je devais choisir, je garde le Barça de Guardiola. Il a produit le meilleur jeu du Barça que j'ai vu ces 25 dernières années. C'est quelque chose de grand qu'a fait le Bayern, d'impressionnant, mais la manière de jouer du Barça de Guardiola, c'était quelque chose de plus impressionnant encore" a déclaré le technicien néerlandais.