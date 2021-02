Barcelone - Ronald Koeman donne ses conseils à Dest

Le FC Barcelone traverse une saison de transition. Alors que l'avenir de Lionel Messi en Catalogne semble plus qu'incertain et que les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous, les Blaugrana peuvent se satisfaire de voir une génération très prometteuse monter en puissance. Ansu Fati, Pedri, Riqui Puig et Sergino Dest profitent tous les quatre des difficultés du club barcelonais pour obtenir du temps de jeu et prendre de l'expérience. Présent en conférence de presse ce samedi, Ronald Koeman a donné quelques conseils au jeune latéral droit de 20 ans.

"Il est physiquement bien, il a 20 ans et il doit apprendre à être plus agressif et plus concentré. Il a trop de périodes de jeu pendant le match où il n'est pas concentré. Mais il est jeune et c'est bien parce qu'il peut apprendre cela. C'est un grand défi de jouer pour le Barça, il a besoin de temps. Il peut apporter beaucoup de choses positives, mais il doit apprendre" a déclaré l'entraineur du Barça.