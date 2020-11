Barcelone - Ronald Koeman révèle les coulisses de son entretien avec Messi

Lionel Messi a fait trembler la planète football cet été en envoyant un burofax au FC Barcelone pour annoncer sa volonté de quitter le club. Après des semaines de négociations et afin d'éviter une bataille juridique avec les Blaugrana, l'international argentin a finalement décidé de rester au Barça. Lors d'un entretien avec Sport, Ronald Koeman raconte son premier entretien avec Messi dans cette période compliquée.

"Ils m'avaient déjà dit que Messi était malheureux. Nous parlions chez lui. Il m'a donné ses raisons et je lui ai expliqué ce que je pouvais changer. J'étais honnête, je lui ai dit que la seule chose que je pouvais changer était le football, mon métier, mon système de jeu, sa position sur le terrain, son importance en tant que joueur. Je lui ai aussi dit que je ne pouvais pas changer les événements passés qu'il a eu avec le club. En fin de compte, rester était sa décision" a expliqué le technicien néerlandais. "C'est quelque chose d'important, car Messi m'a montré qu'il était une personne ambitieuse, qui veut toujours gagner des choses, qui veut continuer à être le meilleur, même s'il avait ses problèmes avec le club. Je veux le meilleur pour l'équipe. Et la meilleure chose pour l'équipe est que Leo soit bien, comme il l'est maintenant, connecté et très impliqué. Il l'a montré l'autre jour, contre le Betis, lorsqu'il est entré en seconde période. L'équipe doit apprendre à trouver le meilleur pour sa propre équipe, mais à ce jour, le Barça a été, est et sera une meilleure équipe avec Messi plutôt que sans Messi" concède l'entraineur barcelonais.