Barcelone - Ronald Koeman vole encore au secours de Griezmann

Souvent critiqué depuis son arrivée à Barcelone, Antoine Griezmann (29 ans) affiche encore des statistiques décevantes (9 buts toutes compétitions confondues cette saison) par rapport à ce qu'il a pu faire auparavant, notamment à l'Atlético Madrid. Son entraîneur Ronald Koeman a confié en conférence de presse qu'il ne fallait pas mettre trop de pression au Français.

"Non seulement Griezmann doit faire un pas en avant mais vous n'avez pas à lui mettre trop de pression. Il se bat toujours et essaie de faire de son mieux. Il joue bien et il aide l'équipe. C'est vrai qu'il aurait pu marquer plus de buts, mais il faut aussi plus de buts de la part des autres joueurs, des milieux de terrain. Nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur Griezmann. Nous avons d'autres attaquants. C'est un travail collectif que nous devons faire mieux pour atteindre nos objectifs", a confié le Néerlandais.