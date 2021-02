Barcelone - Ronald Roman explique la mise à l'écart d'Antoine Griezmann

Depuis son arrivée en juillet 2019, l'histoire entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone est compliquée. L'international français a connu des hauts mais surtout des bas sous la maillot des Blaugrana. Alors qu'il avait réalisé un mois de décembre convaincant, l'ancien Colchonero est retombé dans ses travers en n'inscrivant aucun but sur les sept derniers matchs. Ce samedi, le Barça s'est imposé (0-2) sur la pelouse du FC Séville et l'attaquant de 29 ans a passé l'intégralité de la rencontre sur le banc.

Présent en conférence de presse après la victoire, Ronald Koeman a expliqué ce choix. "Ce n'est pas un message. Nous avons décidé de changer de système. Pour donner de la profondeur dans l'équipe, nous avons placé (Ousmane) Dembélé en pointe. A 1-0, nous nous sommes dit qu'à côté de Leo (Messi), nous avions besoin d’un joueur plus rapide que Griezmann. Ce n'est pas une punition. Nous cherchons toujours le meilleur pour l’équipe" a déclaré le technicien néerlandais.