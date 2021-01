Barcelone - Samuel Umtiti voit le bout du tunnel

Un peu plus de six mois plus tard, Samuel Umtiti (27 ans) a fait son grand retour dans le onze du FC Barcelone ce samedi à Grenade (0-4). Attendu remplaçant, il a finalement été aligné dans le onze titulaire après le forfait de dernière minute de Ronald Araujo. En effet, avec Gerard Piqué blessé et Clément Lenglet suspendu, le joueur longtemps mis en difficulté par ses problèmes de genoux a été associé à Oscar Mingueza dans la charnière catalane. Le match s'est soldé par un clean sheet pour le Barça (0-4).

Ainsi, pour son retour, Umtiti a livré une bonne prestation. L'ancien lyonnais était souvent bien placé et a effectué de bonnes relances malgré son manque de rythme (dernier match officiel le 22 décembre dernier face à Valladolid). Alors qu'il était invité à quitter le club depuis plusieurs mois par ses dirigeants, le champion du monde 2018 a été félicité par son entraîneur Ronald Koeman. "Il n'était pas préparé, mais ils l'ont averti juste après l'échauffement qu'il allait jouer. Il a fait un grand match. C'était son premier match complet depuis longtemps, et je crois qu'il a bien joué. Derrière Sergio Busquets, il a fait beaucoup de passes verticales, ça me plaît beaucoup. On n'avait ni Lenglet ni Araujo, et Umtiti, comme Oscar Mingueza, a montré qu'il a sa place dans cette équipe", a reconnu le technicien néerlandais en conférence de presse. De bon augure pour le défenseur central, qui a enchaîné les galères depuis la Coupe du monde 2018.