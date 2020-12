Barcelone - Touché à la cheville, Messi manquera la réception d'Eibar

Après une très courte trêve, la Liga reprend ses droits ce mardi. Pour ce retour à la compétition, le FC Barcelone reçoit Eibar dans le cadre de la 17ème journée du championnat espagnol. Une rencontre importante pour les Catalans qui doivent enfin lancer une série de victoires pour ne pas voir le podium s'éloigner. Malheureusement pour les Blaugrana, ils disputeront ce match sans Lionel Messi.

En effet, le FC Barcelone vient d'annoncer dans un communiqué que l'international argentin souffrait d'une blessure à la cheville. Les dirigeants barcelonais ont par conséquent décidé d'autoriser leur capitaine à rester quelques jours de plus en vacance pour poursuivre sa rééducation. La Pulga reprendra l'entrainement mercredi prochain après la réception des Eibarrés.

📜 MEDICAL ANNOUNCEMENT

Leo Messi is completing the treatment for his right ankle.

🔗 https://t.co/WXEXZ07cya pic.twitter.com/sBWEq81vgY