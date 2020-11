Barcelone - Un ancien du Barça soutient Griezmann

Antoine Griezmann est en difficulté du côté du Barça depuis désormais plus d'un an et la situation semble ne faire que se détériorer. Après un début de saison compliqué avec seulement deux buts inscrits et une seule passe décisive délivrée en 7 rencontres de championnat, plusieurs personnes prennent la parole pour défendre l'international tricolore. Si son oncle a récemment remis en cause la rigueur des entrainements barcelonais, cette fois-ci c'est un ancien joueur du FC Barcelone qui vient à la rescousse du français. Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo, Hristo Stoichkov a tenu à revenir sur la situation d'Antoine Griezmann.

"Les deux Français du club sont des champions du monde et nous devons leur donner confiance. Il n'est pas nécessaire d'être anxieux. Cela m'est arrivé à moi aussi. Je le défends. Antoine est un garçon très humble, il n'est pas égoïste et c'est le plus important, il travaille pour l'équipe et doit être soutenu. On n'a pas toujours à faire le mort pour les mêmes personnes. Il doit travailler et j'ai confiance, il le fera pour que Ronald ne souffre pas autant. Pour qu'il se sente heureux. Tous les acteurs doivent l'aider" a déclaré l'ancien international bulgare.