Bayern - Benjamin Pavard prévient le PSG : 'Personne ne nous fait peur'

Au micro de RMC Sport, Benjamin Pavard, entré en cours de jeu face à l'OL (victoire 3-0), a évoqué la finale de la Ligue des Champions face au PSG dimanche. Le défenseur, qui revient d'une blessure de manière express, est déjà prêt à se frotter aux Parisiens et vise, évidemment, la victoire finale.

"On va jouer contre Paris. Je suis très content que ce soit un club français, mais dimanche il n'y aura pas de club français dans ma tête. Je veux juste la gagner" lâche Pavard. "Ça va être un très bon match, deux grandes équipes qui s'affrontent en finale. On va se préparer pour les jouer dimanche. Comment les bloquer ? C'est difficile, ils ont une équipe très complète, nous aussi. On n'a pas à avoir peur de Paris, on est une grande équipe, on le sait et le montre par nos performances. On est serein, on va se préparer tranquillement pour gagner dimanche. Personne ne nous fait peur, nous sommes le Bayern Munich. On a fait une grosse saison et on doit la concrétiser en gagnant la LDC".