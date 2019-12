Bayern - Coutinho, Havertz, Sané : les dirigeants devront trancher

En quête de renforts, notamment dans le secteur offensif, le Bayern Munich devrait passer à l'action lors des deux prochains mercatos. Mais les dirigeants devront certainement faire des choix.

Dans la continuité de la saison 2018-2019, le Bayern Munich a quelque peu perdu de sa superbe. Malgré des titres à l'échelle nationale avec les sacres en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne la saison passée, le club bavarois semble moins dominateur que par le passé et un nouveau cycle semble devoir débuter. C'est en tout cas que le licenciement de Niko Kovac en novembre dernier pouvait laisser croire. Depuis, Hansi Flick assure l'intérim jusqu'à la fin de la saison, en attendant la probable arrivée d'un technicien renommé l'été prochain. Si du mouvement est à prévoir sur le banc, il devrait y en avoir également au niveau du terrain, notamment dans le sens des arrivées.

Arrivé l'été dernier depuis Barcelone sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat fixée à 120M€, Philippe Coutinho (27 ans) prend peu à peu ses marques après des débuts mitigés. Auteur de 7 buts et 7 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien souhaiterait rester en Bavière à l'issue de la saison. Toutefois, l'ancien joueur de Liverpool n'est pas assuré d'être conservé par le champion d'Allemagne en titre et la raison est purement financière. Non pas que le club n'ait pas les fonds nécessaires mais parce que plusieurs joueurs - dont Coutinho - sont désirés par le board munichois et tous ne pourront être recrutés.

D'après les informations de Christian Falk, journaliste pour BILD Sport souvent bien informé, le Bayern Munich pourrait recruter Leroy Sané (23 ans) dès cet hiver, et ce alors que l'international allemand est absent des terrains depuis le mois d'août en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Le recrutement, ou non, de Coutinho interviendrait alors l'été prochain. Toutefois, toujours selon la même source, les Bavarois s'intéressent fortement à Kai Havertz (20 ans), le milieu offensif du Bayer Leverkusen. Dans cette mesure, ils devront trancher entre le Brésilien et l'Allemand