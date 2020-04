Bayern - Coutinho rejoint Tolisso à l'infirmerie

À l'entraînement, Philippe Coutinho, le milieu de terrain offensif du Bayern Munich (27 ans, 8 buts et 6 passes décisives en 22 matches de championnat cette saison), s'est blessé à la cheville droite. Une blessure qui a entraîné une intervention chirurgicale, révélée par le club bavarois dans un court communiqué médical. "L'opération s'est bien déroulée" et l'international brésilien (61 sélections, 17 buts), prêté par le FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, "commencera son programme de rééducation dans environ 14 jours".

