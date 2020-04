Bayern - Hansi Flick rassure Neuer

Alors que Manuel Neuer (34 ans) n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente avec sa direction pour prolonger son contrat qui prend fin en juin 2021, l'entraîneur du Bayern a tenu à lui faire part de sa confiance, en vue de la saison prochaine. Hansi Flick a déclaré au magazine allemand Kicker : "Manuel Neuer est clairement notre numéro 1, rien ne changera durant la saison à venir".

Un message qui devrait ravir le portier allemand arrivé en 2011, qui a pris part à 25 rencontres de Bundesliga cette saison. Neuer de son côté, avait partagé son envie de poursuivre l'aventure avec le club bavarois et avait affirmé vouloir "donner le meilleur de lui-même, être là pour l’équipe et tout donner (...) avec une passion à 100 %". Alexander Nübel (23 ans), le gardien prometteur qui a signé avec le Bayern cet hiver et qui termine la saison en prêt à Schalke 04, ne devrait donc pas bousculer la hiérarchie de sitôt.