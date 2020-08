Bayern - Hansi Flick reconnaît avoir eu de la chance face à l'OL

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick a reconnu avoir eu beaucoup de chance face à Lyon. Si les Bavarois l'ont emporté 3-0, ces derniers auraient pu être menés 1 ou 2-0.

"Lyon est une super équipe, ils nous ont mis en danger. On a eu de la chance dans les dix premières minutes. Mais (Serge) Gnabry a été extraordinaire, c'est lui qui nous a soulagés en inscrivant un but magnifique. Il a beaucoup de qualité. Je suis convaincu qu'il n'a pas atteint encore son sommet. L'équipe a mérité d'arriver en finale. L'attaque de Lyon n'est pas moins forte que celle du PSG. On a perdu trop de ballons et peut-être moins bien défendu que d'habitude lors de la première période. Il faudra corriger ça. Il faut aussi se reposer et recharger les batteries pour gagner le titre, dimanche" a-t-il déclaré.